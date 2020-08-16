馬來西亞的新冠肺炎疫情煞不住，當地衞生機構在吉打州及柔佛州2個感染群組的患者中，發現傳染力強10倍的D614G變異毒株。

衞生部長諾希山（Noor Hisham Abdullah） 今日（16日）表示，變異病毒株傳播速度更快，意味更容易出現超級傳播者，提醒民眾提高警覺。他在臉書貼文：「一旦被『超級傳播者』散播，病毒的傳染力與傳播速度是原先的10倍。」

馬來西亞醫藥研究機構（IMR）初步檢測證實，吉打州印度西瓦甘加（Sivagangga）感染群及柔佛州烏魯地南感染群的4名確診患者身上，發現D614G變異毒株。這是該國首次出現突變的變異毒株，可能代表正在研發的疫苗無法發揮效用。

諾希山在臉書貼文表示憂慮。他指首要行動是採取預防措施和控制公共衞生，包括保持社交距離、高度維持個人衞生，並在公共場所、擁擠和封閉的地方戴口罩。他強調目前疫情仍受控，但阻止疫情傳播有賴整體社會合作，才能阻斷任何突變病毒傳播。

(中時 )