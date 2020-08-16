對於今天一堆人在轟林為洲說「我們要告別韓流這個傳奇」，雲林菜農林佳新指出，為什麼要認為林為洲在切割韓粉或韓國瑜？為什麼不往好的方向想？為何不想成林為洲是指不能只再依靠2年前韓國瑜的政治能量，而是要從基本面談起！

至於國民黨內出現檢討江啟臣聲音一事，林佳新認為，國民黨現在逼走江啟臣有什麼意義？這時間是在哀怨什麼？

對於國民黨內檢討聲浪，林佳新則認為，現在國民黨怪誰意義在哪？白癡！他強調，高雄市議會國民黨黨團還有過半席次，整整2年的時間能整合打團體戰證明給人民看，這時間是在哀怨什麼？民進黨在後阿扁時代都沒這樣絕望，現在在找戰犯是在哈囉？

林佳新鼓勵支持者，國民黨在高雄市議會議會過半，立院還30多席立委，縣市首長還十幾席，是在哀怨什麼？

他也點出國民黨另一個問題，就是要直接明白告訴人民，親中是親「中華民國在台灣」這個「中」，如果承擔不起監督執政黨的準備，麻煩換別的政黨來，他真的沒意見！

(中時新聞網)