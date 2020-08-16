日本西之島火一部分的火山灰煙塵順著偏東風直驅台灣，北部、東部首當其衝，空氣品質惡化！（摘自台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局表示，目前在菲律賓東方海面有一個低氣壓，未來往西的方向前進並且進入南海至海南島，其水氣順著環境風場帶到台灣附近，明(16)日東半部及南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部大雨發生機率，外出請多留意天氣上的變化攜帶雨具備用。

氣象局預報員張承傳表示，明天主要須留意降雨，東半部、南部地區整天有不定時短暫陣雨及雷雨發生機率，中部、北部山區以午後雷陣雨為主，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。

至於菲律賓東方海面低氣壓未來發展，在進到南海時有機會增強為熱帶性低氣壓，但是否成颱仍在觀察。

明天溫度部分，各地高溫仍可達到32至35度，其中大台北及桃園地區由於東南風沉降，有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

台灣颱風論壇臉書專頁表示，日本西之島火山還在冒煙，一部分的火山灰煙塵順著偏東風直驅台灣，北部、東部首當其衝，空氣品質惡化，如果火山持續冒煙，周四(20)前高壓強勢吹東風，火山灰煙塵跑來台灣的機會很高，要等轉吹西南風後才會改善。

(中時 )