上個月，日本貨輪「若潮號」(MV Wakashio)，在印度洋的模里西斯外海觸礁擱淺，雖然沒有人員傷亡，但擱淺貨輪已斷斷，外洩的燃油恐怕將造成周邊海洋生態的災難。

若潮號的空拍圖，船身已斷，油料外洩。(圖/美聯社)

路透社報導，若潮號於7月25日撞上珊瑚礁，溢出約1000噸燃油，將危及珊瑚，魚類和其他海洋生物，有些科學家稱，這恐怕是該國遇到的最嚴重的生態災難。模里西斯國家危機委員會說，若潮號的狀況在本周六惡化，到下午斷裂。

模里西斯政府擔心，貨輪的油料會污染模里西斯的海岸。(圖/美聯社)

模里西斯的白鷺島。(圖/美聯社)

模里西斯官方說：「船舶在下午4：30左右，前半部己有明斷的分離。根據專家的建議，正在執行牽引計劃。」

模里西斯海洋保護協會主席賈桂琳‧索齊爾（Jacqueline Sauzier）周六上午對路透社說，從星期五開始，船上的一些油料已洩漏進海洋中。

當局在周六部署了攔油索與吊桿，以幫助吸收船舶周圍的油。

模里西斯是重視海洋觀光的國家，危機委員會表示，他們正在特別關注藍灣海洋公園(Blue Bay Marine Park)、白鷺島(Ile aux Aigrettes )，和普安特-達斯尼國家溼地保留區 (Pointe D’Esny National Ramsar Site)。

當局說，更大的壞消息是，預計未來幾天天氣會惡化，海浪可達4.5公尺，這會進一步造成油料擴散。

模里西斯政府周四表示，大部分的燃油被抽出，但裡面仍然有166噸燃油，當局正在努力將其清除。

日本環境大臣小泉進次郎15日表示，東京打算派遣一批環境部官員和其他專家，評估損害情形。Wakashio號的船東是日本長鋪汽船公司（Nagashiki Shipping），由商船三井公司（Mitsui OSK Lines）包租營運。

科學家們說，如果漏油事件無法妥善處理，環境破壞可能影響模里西斯生態，以及旅遊業經濟數十年。

(中時新聞網)