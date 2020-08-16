愛奇藝說唱綜藝《中國新說唱2020》昨(15日)在片場舉辦《全民搞哈開團日》媒體探班，廠牌主理人吳亦凡、潘瑋柏、張靚穎、GAI周延分享身為廠牌主理人及對自己廠牌看法。潘瑋柏表示以前負責選手們的風格、音樂，現在當了廠牌製作人就像是經紀人一樣，保證會在吃喝玩樂生活上全方位安排好，要他去搬水、搬行李都沒問題。

今年明星製作人升級為廠牌主理人，身分從判官變老闆，要為自己廠牌挑選，並在賽制中培養有實力、魅力和人氣且具商業價值的Rapper，幫助旗下的Rapper成為超級明星「Rapstar」。潘瑋柏自稱「福氣柏」，幽默開自己身材玩笑，自嘲自己身體比較圓一點看起來很有福氣，過去都能帶Rapper好運，想藉此拉票，呼喚Rapper們來他的廠牌。吳亦凡看法跟潘瑋柏不同，開玩笑地說「我是要當老闆的，重要的是不能虧」充分展現對自己廠牌和主理人身分的野心。

此外，張靚穎在評選時遇到多位高顏值選手，有位參賽者在晉級後，在張靚穎耳畔告白「我喜歡妳」，頓時讓她露出羞澀表情。她在媒體探班也大方表示顏值也是她評判標準之一，除了實力，外型覺上也希望能奪人眼球，她強調「這不是個人偏好，是幫螢幕前姊妹們想的」。愛奇藝說唱綜藝《中國新說唱2020》於本週五(8／14)首播。

(中時 )