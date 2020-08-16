新冠肺炎疫情持續在國外延燒，近期台灣陸陸續續也都有境外移入的個案出現，胸腔重症醫師蘇一峰日前在臉書上貼出一張照片分享，一名有發燒、呼吸道症狀的病患在等篩檢時，一直嫌棄急診動作慢，沒想到他看了該病患的備註欄後，忍不住抱怨，「小弟我覺得很幹阿」，其他網友也紛紛爆罵。

蘇一峰在臉書上提到，有患者在等待篩檢時，明明只等30-40分鐘而已，卻一直嫌棄急診的動作慢，讓人等太久。更令人擔心的是，從他貼出的照片可以看到，該名病患有發燒、呼吸道症狀，備註欄上甚至還寫著，「朋友8/11剛從美國回國」。

對此，蘇一峰無奈地表示，為什麼一回國馬上要聚一聚，14天後再見面不是很好嗎？接著他又補充，「我採檢時，他還用力打一下噴嚏.......讓小弟我覺得很幹阿」。

由於目前若是從國外回台，需要進行居家檢疫14天，這讓底下其他網友看到後都破口大罵，「找不出的感染源就是這麼來的」、「別等閒視之，可能會是破口，已經是犯法行為了吧？」、「是誰這麼勇敢急著跟患者聚一聚？」、「這不就顯示台灣居家檢疫漏洞一堆嗎？」。

😭😭😭你為什麼要這麼急呢？😡😡😡 為什麼一回國馬上要聚一聚，14天後再見面不是很好嗎？ #此患者在等篩檢時_還一直嫌急診動作慢_讓他等很久 (其實只有30-40分鐘) 💥我採檢時，他還用力打一下噴嚏.......讓小弟我覺得很幹阿😭 由蘇一峰發佈於 2020年8月14日 星期五

(中時新聞網)