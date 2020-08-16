潮州鎮Pbike租賃系統15日試營運，成為屏東縣第二個擁有Pbike系統的鄉鎮市，鎮民們試乘後都直呼方便。（潘建志攝）

屏東公共自行車（Pbike）騎出屏東市了！潮州鎮Pbike租賃系統15日試營運，成為屏東縣第二個擁有Pbike系統的鄉鎮市，鎮民們試乘後都直呼方便。潮州Pbike設置6個站，結合潮州火車站及轉運站形成更完備的公共交通運輸網絡。

潮州從2年多前就開始爭取Pbike進駐，過程一波三折，數度流標，如今終於建置完成並試營運。設置6個站分別為潮州火車站、日式歷史建築文化園區、潮州圖書館、潮州國中、潮州國小、光華國小。

潮州Pbike共230輛自行車，每站配置32輛，維修營運中心設在潮州體育館。縣府交通旅遊處長黃國維說，試營運主要在測試系統的軟硬體及穩定度，找出問題後修正，並讓民眾習慣借乘車輛，至於正式開通日期將視試營運狀況而定。

潮州鎮公所主祕王建元表示，Pbike設置地點都是鎮內學區及交通、觀光熱點，像光華國小附近有鎮公所、戲曲館，潮州國小則鄰民治溪河濱公園，除了方便民眾通勤及學生上下學，觀光客也能騎車漫遊潮州，悠閒體驗小鎮風光。

目前雖只是試營運，民眾已經能用一卡通借乘自行車，不少鎮民們搶著體驗，直呼方便。王建元說，今年是潮州車站百周年慶，Pbike設置正好為車站慶生；未來公所也將整理導覽地圖，結合火車、公車，打造潮州無碳觀光。

Pbike設置後也興起鎮民換一卡通熱潮，潮州鎮公所日前推出消費滿千送一卡通活動，只要在潮州鎮累計消費滿1000元，可憑發票到日式歷史建築文化園區兌換「潮州火車站建站百年紀念一卡通」1張，目前仍有餘卡，歡迎民眾兌換。

(中時 )