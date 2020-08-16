高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁選前之夜遇上滂沱大雨，連前高雄市長韓國瑜也陪著大家在台上的在淋雨，YouTuber近距離拍攝韓國瑜，有韓粉激動地表示，感動了。

李眉蓁選前之夜在台糖物流園區廣場舉辦，與韓國瑜選市長、總統的造勢會場地點相同。韓國瑜站台時，爆料李眉蓁曾問求子秘方，韓提供鵝蛋助孕，還問李眉蓁已經吃了幾顆鵝蛋。

YouTuber「內門起義」近距離拍攝韓國瑜，並表示衝了，韓國瑜陪我們淋雨，不少韓粉揮舞著國旗，也未離開。韓國瑜始終面帶微笑，陪著李眉蓁90度鞠躬向支持者致謝。

網友紛紛說，「我也在現場穿雨衣，臉上都是雨水，為了等一個人，現場看到市長好嗨，想念市長淚水在眼眶裡，市長好想念你」、「支持真誠始終如一韓國瑜」、「難得KMT黨工能在大雨中相挺自己候選人，感動。」、「看國民黨全體人員都在台上淋雨，看了好感動喔！」、「再大的雨也澆不熄我們的熱情」、「陪着大家淋雨。都無離開」、「風雨生信心，下這場大雨讓在家看影片的我都感動了，因為大家都沒走，謝謝你們。 」、「我有在現場，暴雨大家沒離開。」、「韓市長你真的胖了，但是真的很勇敢」、「韓總看到你好興奮，好久不見，現場滿滿的人因韓總而來，我也是坐高鐵至高雄為了看韓總，挺韓總到底。」

(中時新聞網)