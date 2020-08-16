巴西聖保羅一名28歲女教練於12日晚間到母親家幫忙遛狗，而過程中竟遇到隔壁鄰居拿著手機對她猛拍，她感到不舒服便過去詢問，兩人因而在人行道上起了口角。未料，鄰居丈夫卻突然朝女教練衝來，持刀猛刺，經緊急送醫後她仍傷重不治，而夫妻兩人現已被警方緊急逮捕。

據《每日星報》報導，這位女子在聖保羅經營一間健身房，事發當日是因幫忙母親餵狗才會到附近，但卻遇上隔壁女鄰居拿著手機對她猛拍，她發現後上前詢問，卻意外起了口角，兩人在人行道上爭執不休，而女鄰居的丈夫疑似不滿妻子被辱罵，竟持刀往女教練衝過去，當街狂砍她頸部與胸部，造成這名女子失血過多，雖經緊急送醫仍傷重不治。

警方獲報後已緊急逮捕犯下案件的夫妻倆，並發現犯下案件的男子，早在2015年就已有殺人未遂的前科，但促使男子痛下毒手的犯案動機仍成謎。女教練的家屬得知她離事消息，悲痛的表示，她非常喜歡小動物，是一位相當有愛心的女生，不僅孝順又獨立，更有結婚生子的打算，沒想到卻突然發生憾事，令他們不能接受。

(中時新聞網)