詹姓駕駛沿途漏油，被依過失傷害罪嫌送辦，還恐面臨騎士求償。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

新台五路、大同路及汐萬路等3處路段，路面出現油漬，造成8騎士受傷。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市一台重型起重機，今傍晚5點多行經新台五路、大同路及汐萬路等路段時疑似沿路漏油，造成該路段陸續傳出8名騎士接連「犁田」打滑自摔，警方獲報，積極調閱監視器，迅速找出闖禍的詹男，訊後依過失傷害罪嫌送辦。

汐止區新台五路一段與南興路口、大同路二段與南興路口、汐萬路一段與康寧街口等3處，16日下午5點半至6點間，有民眾報案稱路面有滲漏油漬，導致許多騎士滑倒受傷，又以新台五路6人受傷最多，所幸多為手腳擦傷，未造成重大事故。

警方沿著油漬一路追查，最後在汐萬路一段與八連路口附近發現一台重型起重機停放於路邊，且車身周邊有大量油漬，45歲的詹姓駕駛接獲警方通知到場確認，詹男確認油漬為該車滲漏，但駕駛期間未發現異常，不知造成行經騎士滑倒，感到抱歉。

全案偵詢後，依過失傷害罪嫌將詹男函送偵辦，並依道路交通管理處罰條例第20條，並對詹男開罰1800元以上3600元以下罰鍰，並扣留其牌照；若致人受傷將恐將面臨受害人求償，呼籲駕駛與業者行車前注意車輛安全。

(中時 )