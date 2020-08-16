英國劍橋大學沃爾森學院今天就香港特首林鄭月娥退回榮譽院士名銜發表聲明稱，去年反送中風波後，劍橋大學沃爾森學院多次以名譽院士名銜，要求香港特首林鄭月娥就人權、自由問題回應，但她卻以主動退還榮譽院士名銜做為回應。聲明還附帶說，原有打算9月褫奪其榮譽院士名銜，但目前她已退回，學院將不再這麼做，亦不會再予評論。

8月15日，林鄭月娥在臉書上發文稱，她已主動退還沃爾森學院的榮譽院士名銜。香港前特首梁振英亦於15日深夜發文，力挺林鄭月娥的決定，並稱林鄭月娥同意作為沃爾森學院的榮譽院士，是劍橋大學的光榮。但英國人如果執意和香港一拍兩散，要承受巨大經濟和其他損失的將會是英國人。

《觀察者網》報導，劍橋大學沃爾森學院對此發表聲明稱，由於近期香港發生的事，學院對林鄭月娥保障香港人權與言論自由的承諾予以高高關注，她卻以主動退還榮譽院士名銜作為回應。聲明還另加說明表示，原本打算在9月考慮是否褫奪她的名譽院士名銜，但林鄭既已退回，就不再做出任何評論。

香港《南華早報》報導，林鄭月娥還在臉書上表示，2017年初當選特首後，劍橋大學沃爾森學院前院長邀請她成為該院的榮譽院士，但去年反送中風波以來，現任院長承受了來自部分英國政客、媒體及某些團體的壓力，來信告訴林鄭月娥有人要求學院取消她的榮譽院士名銜。

今年7月1日沃爾森學院現任院長簡．克拉克（Jane Clarke）聲稱：「沃爾森學院堅決支持保護學院所有成員的人權和言論自由。因此，學院對《香港國安法》頒布後發生的事件深表關切。學院管理層將會仔細考慮林鄭月娥的名譽院士名銜。」

近期，院長又來信聲稱，認為她「偏離學術自由和言論表達自由的原則」等，提出給與林鄭月娥答辯機會，否則就取回榮譽院士名銜。但林鄭月娥指其為「莫須有」的指控，沒有提供任何佐證，完全是根據不實報導，因此亦曾去信反駁。最後還是對學院的態度感到失望，才決定退回榮譽院士名銜。

(中時新聞網)