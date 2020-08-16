樂珈彤保養得宜，凍齡不像43歲。（圖／翻攝自微博）

經典瓊瑤劇《情深深雨濛濛》是許多六、七年級生的回憶，劇中許多演員現已成一線大咖，而其中刁蠻驕縱的小妹「夢萍」由樂珈彤飾演，她在演完《情深深雨濛濛》後像人間蒸發，其實她15年前即嫁入豪門，並沒繼續留在娛樂圈，近日她難得公開自拍照，43歲的狀況讓大家直呼太驚人。

樂珈彤2005年嫁給大她7歲的香港富豪朱銳，婚後生下2個兒子，幾乎把生活重新都放在家庭，已鮮少公開現身，近日她則在微博曬出運動自拍照，畫面中，她放下一頭中長髮，俏皮嘟著嘴，臉色紅潤似乎剛運動完，肌膚看來光滑水嫩，十分凍齡，完全不像43歲，讓不少網友看了驚呼「狀態保持得太好了」、「越來越年輕」。

樂珈彤身材也維持很好，看不出已生過2胎。（圖／翻攝自微博）

樂珈彤雖然不常曬老公放閃，但常分享和2個兒子的日常，之前也PO過運動的全身照，不只臉蛋凍齡，身材也保持很好，甚至還隱約看得見有馬甲線，苗條曲線看不出是2個孩子的媽。

(中時新聞網)