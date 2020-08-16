鹿港鎮市區傍晚時分出現斧頭怪客，一名男子頭戴安全帽、騎著機車沿街尋找高檔進口名車，然後持斧頭狠砸前擋玻璃、後視鏡，刺破前輪輪胎後騎車逃逸，目前至少已有6輛名車受害；網友自力救濟在臉書社團貼出愛車受害災情，呼籲受害車主一起報警提告求償。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港鎮市區傍晚時分出現斧頭怪客，一名男子頭戴安全帽、騎著機車沿街尋找高檔進口名車，然後持斧頭狠砸前擋玻璃、後視鏡，刺破前輪輪胎後騎車逃逸，目前至少已有6輛名車受害；網友自力救濟在臉書社團貼出愛車受害災情，呼籲受害車主一起報警提告求償。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港鎮市區傍晚時分出現斧頭怪客，一名男子頭戴安全帽、騎著機車沿街尋找高檔進口名車，然後持斧頭狠砸前擋玻璃、後視鏡，刺破前輪輪胎後騎車逃逸，目前至少已有6輛名車受害；網友自力救濟在臉書社團貼出愛車受害災情，呼籲受害車主一起報警提告求償。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

太恐怖了！鹿港小鎮是彰化縣知名旅遊重鎮，近日卻驚傳出縣府頭怪客，一名男子周末一連兩天，頭戴安全帽、手持斧頭，騎機車在鹿港市區，專找停放路邊的BMW名車下手，一下車就狠砸前擋玻璃、後視鏡，甚至砍爆輪胎，犯案後立刻騎車逃逸，警方清查後發現至少已有6輛車受害，目前正透過路口監視器畫面過濾並鎖定嫌犯身分，循線全力追緝中。

臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」傍晚有網友貼文發問「請問有人的輪胎一樣被惡意刺破輪胎嗎？」起初網友以為是占用車位或擋道慘遭報復，不料陸續有遊客、當地居民回覆留言，反映不只一輛車受害，而且還專挑高檔的BMW名車下手，一時間人心惶惶。

黃姓網友就在貼文下方留言指出，自己在上班，下午竟突然接到母親來電指弟弟的車被砸了，報案後員警告知鎮上不同地點，陸續有幾輛車也被破壞；另2名網友附和說，同一條街停放的幾乎都高檔進口車，也有被刺破輪胎或砸破玻璃的情形，包括BMW X5、Audy等，還有詹姓女網友氣呼呼呼籲被刺破車胎的名車車主，一起拍照、報警提告並求償。

晚間，包含埔鹽鄉、溪湖鎮也陸續傳出名車遭砸破前擋玻璃又刺破前輪的「災情」，網友紛紛上網相互通報，「開好車的請注意，暫時別停在路邊！」網友也扮起柯南，自行研判歹徒可能皆為同一人，沿路一路搞破壞。

鹿港警方表示，第一時間接獲當地住戶與遊客報案後趕至現場查看，犯嫌已經逃逸，多數受害車主並未違停或占用道路空間，也表示並無與人結怨，全案已在積極偵辦中。

(中時 )