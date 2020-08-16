高雄市長補選才剛結束，未料民進黨桃園市議員王浩宇今晚在臉書爆料，「國民黨李眉蓁敗選後，韓粉質疑作票、揚言革命、殺高市府官員，已請警方介入調查」。對此，高市警局刑大已展開啟動，積極追查IP位置以釐清案情，初步已掌握特定對象。

根據王浩宇PO出的照片顯示，這名叫「送行者isis」的網友在LINE群組中提到，如果我們有召集一萬人都有持重型武器，就可以直攻高市府，民進黨肯定會害怕，「我第一個不怕死！可以做前鋒」。

針對群內其他網友說「小心邀人」，「送行者isis」直接PO出疑似個人照片，並嗆聲「這就是我，我不怕這裡（群組）有內鬼。還聲稱「其實我在1999年去中國住了10年，也殺了很多二戰時留在中國的日本人」。

高市刑大警方今晚證實，確實已展開偵辦，不論真偽，是否惡作劇或另有動機，警方絕不會掉以輕心，已經漏夜調查相關IP位置，會遏止恐嚇群眾及製造恐慌的歪風。

高市府則回應，選舉已經結束，請民眾保持平和理性，儘快回歸日常生活，針對網路任何偏激言論，已請警方釐清調查，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )