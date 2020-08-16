周偉航。（資料照片）

高雄市長補選結束，國民黨李眉蓁以24萬8478票，敗給民進黨67萬1804票。對於韓國瑜在選前之夜冒雨幫李眉蓁站台，到底吸引多少支持者回流？輔大教授、人渣文本周偉航在臉書估計出一個數字出來！

資深媒體人黃暐瀚昨在《Yahoo TV 風向台灣》直播節目中分析，選前之夜韓國瑜幫李眉蓁站台，大大幫助李眉蓁守住基本盤，也但同時幫助陳其邁衝高票數，激起藍綠對立，這是兩面刃。不過黃暐瀚也說，這次補選國民黨派神仙、派馬英九來，都不會當選。

至於韓國瑜到底激起國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁個多少票數？目前也都沒一個標準說法，大家只知道李眉蓁在選前之夜找韓國瑜佔台，似乎有激起藍綠對立；或是說，在今年總統大選前，韓國瑜號召支持者在中正紀念堂造勢，讓綠營支持者產生的危機感，又襲上陳其邁支持者的心頭。這些說法都有，但沒一個估出精準票數。

到是輔大教授、人渣文本周偉航在臉書估出一個數字出來了，也就是韓國瑜在大雨磅礡中，幫李眉蓁站台，到底幫李眉蓁吸引了多少票數？周偉航表示，陳其邁雖然沒有達到2018的票數，但依選前最後兩三天估的61-63萬票，的確是有再往上面衝了一點點，可能是被韓國瑜激出來的。

另外，周偉航也分析，李眉蓁在沖馬桶後一度估到只有20萬票，現在多出近5萬票，主要還是韓國瑜的貢獻。

(中時新聞網)