俗話說「30而立」，代表這個年紀的人，多數都已經成家立業，然而1名PTT網友相當好奇，單身人士又是過的怎麼樣的生活呢？他首先自我揭露，分享自己的下班生活，他認為每個人基本上都會有固定的食、衣、住、行、育、樂，他甚至還做了個白日夢，他夢到同事似乎生活品質都很好，自己的主管上司也有個爽快人生，此時也驚覺是不是自己只是想家了！也回想起與分手已久的女朋友，在臉書上瘋狂打卡曬恩愛的回憶，也嚇到自己都30歲了！還沒有什麼財產，不久鬧鐘打斷了他的美夢，他起身意識到「原來到上班時間了」！

1位已過30歲的網友，在PTT上自我揭露下班後的生活行程，他從下班後的痛苦塞車，遇到馬路3寶，還有人生所有的雞皮蒜毛事，也把自我心情表達出，甚至連日常繳所有的費用單據一一列出，也像每位男生會做的休閒活動一樣，他會打開STEAM來玩遊戲，他會看A片想像和自己的10指新娘打砲，還有瘋狂追著現今熱門的遊戲。

有時到了月底只能做個月光族時，他淡定的表示，又要過著泡麵生活了，也曾因月底沒錢時，待在家裡把電腦打開，讓房內有個聲音可以陪伴自己，他甚至聽到睡著，並且夢到上班的同齡層同事，好像都過得不錯也有男女朋友，自己上司似乎也是領爽爽。

突然他很想落淚，因為他驚覺是不是想家了！他感覺有好久沒有會去看看爸媽，也想到與自己分手已久的女朋友，曾經在臉書上與自己不斷PO文曬恩愛，也驚訝到自己已經30了!存簿裡竟然還沒有什麼存款，他疑惑著自己的30單身人生，是不是就這樣逐漸像花一樣枯萎掉了！想來想去鬧鐘的尖叫聲將這名網友喚醒，他意識到原來一切都是夢，已經是要上班的時間了。

此文PO文得到許多網友的讚賞，「太寫實了！淚推」、「你為什麼要描寫我的人生」、「哇靠！有沒有這麼寫實」、「硬派寫實風格」、「真寫實，就像每天親身經驗一樣」；有網友也發表自己想法，「台灣牛馬好用吃苦又耐勞，沒人虐待他們還皮癢」、「奴性深重啊」、「台灣慣老闆嘻嘻笑」、「在台灣很幸福了！在墨西哥或敘利亞那些地方的人才苦」；多數的網友皆認為，這位網友是不是有做了田野調查，因為根本就是在說網友自己，「誰准你寫我的人生」、「好有畫面」、「這是紀錄片吧」。

也有已婚網友表示，「可是我覺得看起來好舒適，婚後真的懷念單身」，也有死會的網友表明，「慘！還好我現在已經有女友而且也快升主管了」，但也有網友覺得這種單身生活非常好，「真好羨慕，有小孩沒辦法愜意」，也有網友擔心，會不會以後死在家裡沒人知道，「這種生活，老了以後怎麼辦，自己死在家裡發臭都沒人知道吧」，有網友也認為這種生活令人難過，「祝幸福，這篇好孤單」。

(中時新聞網)