美國奧勒岡州的最大城市波特蘭，每天晚間仍然都有抗爭活動，情況並未好轉。星期日，抗議者於週日清晨在執法大樓外示威，警方宣布抗爭已演變成騷亂，以鎮暴型武器將群眾驅離出聯邦政府所屬的大樓。

美聯社報導，警察在推特上說，抗議者向官員扔了「棒球大小的石頭、玻璃瓶和其他物體」，已經超過抗爭的界線。警方還說，有些蒐錄攝影機遭到群眾噴漆，並且發生了其他破壞行為。

據新聞媒體報導，警方動用鎮暴彈藥，將群眾驅離出到潘拿巴-凱利大樓(Penumbra Kelly building)之外，這座大樓是聯邦政府財產。

星期六下午，一小群極右翼示威者的介入，使集會迅速發生變化，他們帶來自己的武器，包括漆彈和胡椒噴霧。大約30人，其中幾人手持自動武器。

該組織與抗議者在市區的街道上發生衝突，一些抗議者封鎖了幾個愛國者祈禱者停放車輛的車庫的出口。

一名KOIN的攝影記者說，在車庫裡聽到了至少2聲槍響。警方在一份聲明中說：「據通報指稱有人開槍。」 對此波特蘭警察不敢大意，決定驅離群眾。

周日早上，警察說他們驅散了一場抗議，一夜之間逮捕了四人。

Hundreds of people have arrived at the Kelly building on East burnside. Police have issued a warning. pic.twitter.com/OTkBvexwdG — Allison Mechanic (@AlliMechanic_TV) August 16, 2020

警局並表示，周五晚上數百人的示威遊行已是非法集會，因為人們向警員扔煙火、高爾夫球和大塊混凝土塊，迫使警方用橡皮子彈驅離人群，但沒有CS催淚瓦斯。

2個月以來，波特蘭每晚都有或大或小的抗爭，與會者屢次闖入波特蘭警察協會的辦公室，破壞辦公室甚至放火。

(中時新聞網)