16歲黃姓少年16日到屏東縣霧台神山瀑布戲水，卻不幸溺水，被救起時已無生命徵象，所幸經CPR後送醫急救後又恢復生命徵象。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東縣霧台神山瀑布又發生溺水意外！就讀高雄中山工商的16歲黃姓少年，16日與友人雙載到神山瀑布戲水，卻不幸溺水，警消人員獲報後前往救援，黃男被救起時已無生命徵象，所幸經CPR後送醫急救後又恢復生命徵象。

屏東消防局16日下午4時10分接獲報案，霧台鄉神山瀑布有人溺水，消防人員趕到時，溺者已被拉起，無生命徵象，緊急實施CPR急救，並送往高榮龍泉分院搶救，所幸溺水的黃姓少年於晚上7時45分恢復生命徵象。

霧台神山瀑布屢屢發生溺水事件，上個月才有一名男大生溺斃，去年6月也有2名大學生發生意外，但戲水民眾仍不斷涉險。警方表示，該處沒有救生器材，常有溺水情事傳出，會持續宣導提醒民眾要注意安全。

霧台鄉公所上個月已核准公告鄉內「自然人文生態景觀區」畫設，神山瀑布也在範圍內，年底前將要執行，進入神山瀑布須申請解說員，否則將依法開罰，最高處3萬元罰鍰，希望能不要讓神山瀑布再發生不幸事件。

(中時新聞網)