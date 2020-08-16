原PO坦言自己有「戀母情結」，一直不太敢離開家。詢問過也得到校方同意後，但也擔心住宿時室友會覺得他很奇怪。（摘自Dcard）

時間已默默來到8月中，學生們的暑假也過了一大半，再過不久又即將迎來新的開學季。不過近日卻有名準大學生發表一篇超奇葩的文章，引起熱烈討論。該新生自曝有「戀母情結」，媽媽不放心他到宿舍一個人住，打算陪他南下，幫他打理宿舍生活。網傻眼一片，直呼「超級怪」！

原PO在Dcard上表示，再不到一個月就要開學，因為考上南部郊區的大學，必須南下住宿，不過原PO媽媽很不放心讓他一個人住，所以想陪同一起住宿。原PO解釋，「因為我自己也很怕生，不會料理自己的生活瑣事，也害怕遇到不好的室友。」更坦言自己有「戀母情結」，一直不太敢離開家。詢問過也得到校方同意後，但原PO也擔心住宿時室友會覺得他很奇怪。

貼文一出，馬上引起熱議，眾人紛紛趕到不可思議，沒想到真的有這種媽寶行為，直呼「超級怪！」網友表示，「是媽寶嗎？」、「這世界真是無奇不有」、「休學好嗎，有事喔」、「直接變系邊」、「你媽住宿舍是整天收你跟其他兩個人的房間喔，真是夠了」。

有網友強調，原PO總不可能一輩子都當媽寶永遠讓他張羅生活一切，就算有戀母情節，到大學應該停止了。「難道你想一輩子都這樣？」、「你這樣不只未來四年沒女友，可能連朋友都不會有，然後你在同儕間的外號，絕對會是媽寶。」、「超級怪....要這樣幹嘛不自己出去住就好？如果我是室友也會覺得你超雷... 超更何況你不可能一輩子都跟家人住啊，已經大學了自己學著獨立」。也開始有人懷疑，這根本是反串釣魚文。

一位網友認真分析，如果真的到大學還要帶媽媽才能打理生活，有2點真的「太母湯。他表示，「室友會覺得你怎麼沒辦法打理好自己的生活，還要讓媽媽南下來跟你一起住宿舍照顧你？」假設自己是原PO室友，也會覺得「你怎麼那麼沒用，到大學多少要學習獨立生活？」另外，媽媽的年齡層和宿舍同儕落差太大，光從觀念上就可能會因為一些生活上的大小事而起爭執，也會讓原PO跟室友間的關係漸行漸遠。

(中時新聞網)