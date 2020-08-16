高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬票當選，國民黨李眉蓁則為24.8萬票、民眾黨吳益政3.8萬票。陳其邁當選，前高雄市長韓國瑜有什麼話要跟他說？韓國瑜15日接受港媒電訪時表示，期許陳其邁組織一個清廉、優質的市政團隊，拋開過去高負債、低行政效率的局面，讓高雄發光發熱。

韓國瑜接受香港媒體《中評社》電訪時表示，他恭喜陳其邁獲得最新民意授權，這場勝利對他來講，得來不易。期許陳其邁好好組織一個清廉、優質的市政團隊，好好帶領高雄，拋開過去高負債、低行政效率的局面，把高雄帶領下去，讓高雄發光發熱，市政建設要整個衝起來，他相信這是所有市民的期待。

該媒體也分析表示，陳其邁雖然當選高雄市長，但是票數並沒有突破陳其邁2018年參選高雄市長敗選時獲得的74萬票，成績比上一次參選時差。

因此陳其邁未來仍有兩項隱憂︰第一.民進黨在議會仍是少數黨團，高雄市議會國民黨是多數，陳其邁當選後仍然是少數市長，施政恐綁手綁腳，這會是陳其邁在推動市政上的困擾與阻力；第二.他若沒有獲得綠營支持者全體認同，接下來如何利用兩年拚4年，如何走出自己的路線，成為高雄綠營新共主，連任效益才會最大化，順利進入接班梯隊。

(中時新聞網)