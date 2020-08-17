今年獲金漫獎特別貢獻獎的漫畫家蕭言中，長年橫跨戲劇、漫畫創作，更因此被外界打趣稱為「最不務正業的漫畫家」。近來，他再度嘗試跨域，將畫作轉為動畫，並邀來China Blue鍵盤手大貓負責配樂。原先僅以幾筆線條描繪的和尚身影，搖身一變，成了一位在山中煮水、擁有靈動神色的小沙彌，音樂襯托下更顯生動。

蕭言中表示，小沙彌原型為近年「禪武」系列中的畫作，「禪武」系列也是他第一次以平板作畫的作品，以手指當畫筆，以濃淡有致的簡約線條展現人物氣韻，指下武僧也帶有禪意，「我想讓別人了解風火水土與人之間的關聯，從畫作中感受到人的氣場，體悟自己的禪道。」

動畫中的小沙彌，在山中盤坐等水燒開，卻見吹來風中有劍客前來比武，隨著水越來越滾，爐火裡、水裡都漸漸跑出人影，歷經一陣混戰，最終達摩現身，小沙彌體悟到了何謂禪意。也間接透露蕭言中心中的禪道。

蕭言中分享，自己的禪道為「動的極致就是靜、靜的極致就是動」，一如創作一般，創作初期為靜，創作燃燒自己為動，動到極致，完成作品，又回歸到靜的狀態，為下一回創作準備。面對自己所愛，熱情投身其中，也是他面對生命的人生觀。

為動畫譜曲配樂的大貓，特別為小沙彌作曲填詞，他以「指劍青空／浮生若夢／搖曳擺動／武僧野火」等字句，描繪小沙彌在山中處境。他認為，禪就是尋找真理的過程，任何地方都會發現禪意，不管是在太陽下行走、早晨喝第一杯水，也許都是突然領悟真理的時刻。

大貓表示，自己與蕭言中認識多年，與他合作後就一直尋找自己的真理，好在因疫情讓他與自己的相處時間變多了，更有時間面對自己，不斷思考如何以音樂呈現畫作境界。

蕭言中「禪武」系列個展現正於台北京倫會所展出，展期至8月31日。

(中時 )