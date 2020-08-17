灰姑娘留下一只玻璃鞋，在午夜匆匆離開皇宮，王子誓言找到她，只因那只鞋害他摔成重傷。如此不同於大眾熟知的童話劇情，出自漫畫家蕭言中之手，20歲時，他開始翻轉東西方童話，集結為《童話短路》，一炮而紅，並陸續以《笨賊一籮筐》、《腦筋急轉彎》等作品，創造不同年代的共同回憶。如今漫畫創作生涯轉眼35年，也獲得今年第11屆金漫獎特別貢獻獎肯定。

現年55歲的蕭言中表示，他擔任過金漫獎評審、頒獎典禮主持人，此回將以得獎人身分出席頒獎典禮，心情大不同，「我曾擔任過評審，我知道特別貢獻獎是非常重要且極具份量的獎項，得知獲獎後，我也不禁開始回顧自己的創作生涯，自問能不能接下這個獎項。」

蕭言中出身南投中興新村，在唯有讀書高的年代，愛畫畫、課業不好的他，夾在課業成績優異的哥哥與妹妹之間，就成了被長輩放棄的孩子。但生性樂觀的他卻也發展出「山不轉路轉」的生活哲學。

蕭言中表示，小時候，父母是以獎狀分發零用錢，他一毛也拿不到，看著別的孩子擁有風箏，心裡很生羨慕，但他不以「拿到錢去買風箏」為思考方向，而是選擇觀察空中飛翔的風箏，到竹林砍竹削皮，紮出風箏骨幹，逐一完成目標，「這種解構目標、不斷想方法的童年生活，也對我的創作帶來很大的幫助。」

蕭言中第一份工作是1985年開始在《中國時報》連載單幅漫畫《童話短路》。他表示，解構能力就是支撐他每一天想出不同漫畫的助力，如拆解童話故事架構，只要稍微不同，故事就完全不一樣。創作能量豐沛的他，近年開創結合中國武術動態與禪學的「禪武」系列作品，陸續於台北國父紀念館、日本東京等地展出，今年秋天更將進軍法國巴黎。

蕭言中表示，出道為漫畫家時，台灣出版市場充斥日本盜版漫畫，在如此環境下，他也格外具有推崇台灣漫畫的使命感，「我希望大家知道，漫畫不只可以在故宮展，還可以在國父紀念館、101大樓或到國際展出。漫畫不是那些保守觀念所講的那麼簡單，我多年來不斷靠自己告訴大家這件事情，我想我可以說，我沒有愧對特別貢獻獎這個獎項。」

蕭言中「禪武」系列個展現正於台北京倫會所展出，展期至8月31日。

(中時 )