日本去年發生震驚國際的京都動畫縱火案（京阿尼縱火案），原訂去年11月舉行的第11屆京都動畫大賞也因縱火案宣告暫時停辦。然而，京都動畫近日卻公告將在日後停止舉辦京都動畫大賞，讓不少動漫迷震驚之餘，也猜測賽事停辦與縱火案有關聯。

京都動畫縱火案於去年7月18日爆發，除建築物損毀外，也奪去36人寶貴性命，令外界對縱火犯指責聲浪不斷。但京都動畫作品上映日期並未因縱火案受到太大影響，如《紫羅蘭永恆花園》外傳劇場版動畫《外傳—永遠與自動手記人偶—》及《紫羅蘭永恆花園電影版》上映日期均保持不變，但決定在片尾公布在縱火案中遇難者和受傷者的全員名單，以示紀念。

以《你的名字》為代表作的日本動畫導演新海誠，近日也在推特上貼出《紫羅蘭永恆花園電影版》海報，貼文表示：「京阿尼工作室的人們，他們的悲痛是外人難以想像的。一想到這些人們怎麼能創作出如此美麗的作品時，我的內心就悲哀不已。這些來自京都、鼓舞人心的作品，我今後仍會持續觀賞。」力挺京都動畫。

京都動畫於2009 年創辦京都動畫大獎，又可分為小說、漫畫、劇本等獎項類別，曾將不少輕小說作品改編為動畫，廣受動漫迷歡迎，《紫羅蘭永恆花園》就是其一。其他獲京都動畫大賞獎項而打響名號的作品還包含了《中二病也想談戀愛！》、《Free！》等。

如今京都動畫宣布將停止舉辦京都動畫大賞外，也發布聲明強調未來「向本社提供的創意、原稿一概不採用，通過寄件方式送來的的企劃資料也會在不拆封的情況下丟棄。」引起動漫迷揣測，停辦賽事與宣稱曾投稿給京都動畫的縱火犯青葉真司有關。

案發後，青葉真司曾向警方供稱，京都動畫作品抄襲了他投稿的小說。但京都動畫也指出，青葉真司的作品在第一階段審查就已遭到淘汰，青葉真司指控的動畫內容，也和青葉真司投稿的小說毫無關聯。

(中時 )