桃園1名吳姓女子和秦姓女友有財務糾紛，遭對方糾眾輪番毆打，不料2人分手2週後，她竟又遭秦女及另名男子施暴，甚至僅因「洗澡洗太久」就慘遭痛毆，1天之內共被海扁4次，導致橫紋肌溶解，並引起代謝性及心臟休克，傷重不治。高等法院審理後，分別判處秦女和巴姓男子6年8月、6年；可上訴。

判決指出，吳女和同性伴侶秦女有債務糾紛，並與另名李姓男子因機車問題起衝突；2017年12月5日凌晨0時許，秦女、李男找來友人巴男及游男，前往被害人住處動用私刑，一行人分持安全帽、鋁棒等物瘋狂毆打吳女，造成對方全身傷痕累累。事後，吳女決定報警處理，並向秦女提出分手。

沒想到，秦女2星期後又因7萬元債務和吳女發生衝突，一氣之下持鐵棍、安全帽、衣架等物對她施暴，後又因被害人洗澡洗太久，導致積水流出浴室暴怒，再度揮拳痛毆；不僅如此，她還聯合巴男一起對吳女施暴，短短1天內就痛扁對方4次，後來發現吳女意識模糊、呼吸微弱，才趕緊叫救護車，無奈仍為時已晚。

全案經桃園地方法院審理，依傷害致死罪分處秦女和巴男13年、8年；另游男傷害部分，考量他事後坦承犯行，並與當事人達成和解，判處拘役20日，得易科罰金；而李男則因未成年，另由桃園少年法庭處理。全案上訴二審，高院認為2人在犯行未曝光前主動通報警消，符合自首要件，改判秦女6年8月、巴男6年；仍可上訴。

(中時新聞網)