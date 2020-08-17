7月正式營運的台灣博物館鐵道部園區，日前因展區介紹日據時期鐵道部長長谷川謹介為「台灣鐵道之父」引起爭議，有民眾認為應是台灣首任巡撫劉銘傳，而非長谷川謹介，雖目前館方已將「台灣鐵道之父」字樣移除，但也連帶引起大眾對誰應有這項頭銜而熱烈討論。

長谷川謹介為建設台灣縱貫鐵道的總工程師。中華民國鐵道文化協會前任常務理事、鐵道專家林信宏表示，依不同層面而言，兩人都能稱為台灣鐵道之父，端看角度出發點不同而有差異。台灣第一段鐵道為劉銘傳所建，在歷史意義上可說是台灣鐵道之父，但依建設層面而言，長谷川謹介的建設奠定現代台灣鐵道完整性，才被史學家冠以台灣鐵道之父名號。

林信宏表示，劉銘傳當初興建了基隆到新竹段鐵道，但他蓋的鐵道並不好使用，長谷川謹介來到台灣後，為木材、茶葉等物資運送，才考量經濟效益、地形等因素，重新規劃鐵道路線，打造縱貫鐵道，為台灣鐵道打下極好的基礎。

林信宏表示，日本人建設鐵道的途經地點，必是因經濟效益而經過多番考量才選出的，端看台灣歷史脈絡，就可以發現只要鐵道有經過的城鎮，發展一定會比鐵道沒有經過的城鎮來的發達，如大稻埕就是因鐵道而受益的地區之一。

林信宏認為，台博館鐵道部園區將長谷川謹介稱為台灣鐵道之父並無不妥，因其對台灣鐵道貢獻極大。但他也強調，究竟是誰為台灣鐵道之父並無標準答案，端看角度而異，如今會產生爭議，也是因大眾將兩人在建設層面及歷史層面的意義混為一談，事實上，兩人都可稱作台灣鐵道之父。

(中時 )