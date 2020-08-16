大陸才剛於昨天(15日)結束了為期2天在台灣南北兩端台灣海峽的實彈演習，此一高調的軍事施壓動作引起了高度關注。分析人士認為，這次軍事施壓主要是針對美國，雖有實戰意義，但仍有所保留，規模比1996年要小得多。但是美台關係如果再往前走，就是海峽加兩端加台灣島東部的環島大演習，以及解放軍機出現在台灣島上空。

大陸此次在由解放軍東部戰區對外宣佈，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，並且明指是針對美國派遣衛生部長阿札爾訪台而來。這是解放軍首次強調演習覆蓋台灣海峽和南北兩端，陸媒與軍事分析人士都表示，這是對台釋放強硬和明確警告信號。雖然如此，北京最新強硬軍事動作背後，還有很多值得解讀的玄機。

《多維新聞》引述北分析人士指出，演習地點在台灣海峽南北兩端，相當於封鎖台灣海峽。軍事專家宋忠平認為，這次的軍事演習具有很強的實戰意義，地點包括台灣海峽和南北兩端，實際上形成了對台的「全域軍事演練」，震懾性大，意味著解放軍一旦武力解決台灣問題時，可以從台灣海峽的任何方向發起武力打擊。

大陸鷹派官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進則稱，過去是台海演習，今天是台海加南北兩端演習，如果明天台灣再往前走，就是海峽加兩端加台灣島東部的環島大演習，再接下來是解放軍戰機出現在台島上空的演習，局勢會走到哪一步？球在台灣當局一邊。

不過，觀察人士指出，北京這次針對性的軍事演習動作雖然有強硬警告美台的意圖，但其還是看得出克制的痕跡。首先是把演習時間與阿札爾訪台時間錯開，緩和針鋒相對的意味；其次，演習消息由東部戰區公佈，而非更高層級的大陸國防部，將其限定在單一戰區的行動，明顯是低調處理，避免事態惡化；第三，雖然動員多軍種聯合演習，但相較1996年的三軍大演習加試射導彈，規模明顯還是小得多。

分析指出，最近一段時間大陸輿論場武統聲浪相比之前也漸趨平靜。但過去幾個月來美台軍售、官員訪問甚至參與聯合軍演，都讓人憂心是否會出現第4次台海危機，過去3次實際上是中美在台灣問題上的較量，前2次在毛澤東時代，第3次1996年台海危機是中美台三角關係的重要里程碑，首次讓3方都意識到武力衝突的真實性與戰爭的可能性，也為3方劃下各自能容忍的底線。

分析認為，任何讓台灣走向獨立的動作，都是北京不能容忍的紅線。目前美台還在危險邊緣的試探，並未突破北京動武紅線，但這並不意味著，第4次台海危機不會發生。台灣國防部曾在《中共軍力報告書》就明白指出，解放軍會在2020年之前完成「對台全面動武」的作戰準備，因此一場在台海打響的戰爭可能並不遙遠，如果中美台三方在台海軍事動作增多，擦槍走火的概率也將極大提升。

(中時新聞網)