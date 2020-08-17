世界著名的氣候科學家康拉德·史蒂芬（Konrad Steffen），週六(8月8日)在格陵蘭島的冰層破裂事故中去世，享年68歲。

生活科學(Live Science)報導，史特芬是瑞士聯邦理工學院的冰川學家，研究氣候變化對超過40年，是最早提出全球暖化的學者之一。他在格陵蘭島長達數十年的研究，證實了氣候變化正在導致格陵蘭島的冰蓋以越來越快的速度融化。

康拉德·史蒂芬，研究極區冰融已超過30年。(圖/CIRES)

沒想到他就死在格陵蘭的冰蓋融化，據《泰晤士報》報導 ，史蒂芬（在格陵蘭一個名叫「瑞士營」的研究站附近，這個研究站已設立30年。在8月8日，史特芬落入了一條冰隙，並被底下的冰水凍死。該站的研究人員告訴媒體，這些裂縫是已知的危險，但是最近的大風和降雪，遮住了它們。

英國里茲大學(University of Leeds))的氣候科學家雷恩·尼利三世（Ryan R. Neely III）說，該地區本來有那麼大的冰隙，但全球暖化導致冰蓋變得脆弱，也使冰隙愈來愈多。

史蒂芬（Steffen）生於1952年，在1984年獲得瑞士蘇黎世聯邦理工學院博士學位，專攻氣候學。1990年，他成為博爾德科羅拉多大學的氣候學教授，並擔任環境科學研究所(Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences,CIRES)所長 （任期2005~2012年），之後任職瑞士聯邦森林、雪地和景觀研究所。截至2012年，他還是蘇黎世聯邦理工學院和瑞士洛桑聯邦理工學院的教授。

史蒂芬的外號是「科尼」，他在美國國會聽證會上作證說，格陵蘭島每年由於融化而損失的冰量。可以淹沒哥倫比亞特區的，這些話引起了美國政治圈的注意。

史蒂芬發現，全球暖化最嚴重的地方就是極區，20年來明冬天的溫度上升了4度，冰蓋鬆動是必然的。

他指出，格陵蘭的冰蓋有兩種失去的模式，一種是表面受熱融化，冰川逐漸滑向大海，導致劇烈的“崩塌 ；另外融化的水從冰架中滲出，也會使冰層滑動得更快。

《華盛頓郵報》報導，史蒂芬在氣候科學領域都有重要影響力，他經常將新研究資料提供給大眾還有政治層 。 他每年春天都會回到營地，有時，營地小屋會倒塌，他就著手重建。在那裡，雖然氣候苦寒，資源也稀缺，但是史蒂芬熱衷於研究工作，有時每晚只睡3到4個小時，樂此不疲。

CIRES的一份聲明中說：「雖然我們都感到難過，但是知道他是在他想去的地方，做他想做的事情而離去，奉獻在研究到最後一刻，我們這樣想，又感到有些安慰。」以上的話是他的學生，現任CIRES主任沃爾德·阿卜達拉蒂(Waleed Abdalati)的紀念語。

(中時新聞網)