周末一連兩天登場的王功漁火節，每晚都有海洋音樂會和高空煙火秀，下午起就吸引滿滿人潮。（謝瓊雲攝）

連續舉辦16年的王功漁火節，今年共計吸引34萬次人潮，夜晚的高空煙火秀和海洋音樂會活動，讓各地來的遊客嗨翻小漁港。（謝瓊雲攝）

連續舉辦16年的王功漁火節，今年共計吸引34萬次人潮，夜晚的高空煙火秀和海洋音樂會活動，讓各地來的遊客嗨翻小漁港。（謝瓊雲攝）

連續16年舉辦的兩天一夜的王功漁火節順利落幕，一連兩晚的海洋音樂會和絢麗煙火秀，將活動帶向最高潮，嗨翻小漁村，也吸引34萬人次遊客前來；彰化縣長王惠美晚間與民眾相約明年再見，也提醒漁港光影燈季將一直延續到9月13日，歡迎各地遊客把握一個月時間前來欣賞。

今年受新冠肺炎疫情影響，素有「北貢寮、南墾丁、中王功」的年度三大海洋音樂會活動，前兩者皆已宣布停辦，王功漁火節雖延期卻未停辦，成為今年夏天全台唯一一場海洋音樂會盛事。

由於每年王功漁火節日期，皆是由彰化縣長或副縣長代表，前往王功福海宮向媽祖擲筊請示，今年卻因疫情攪局，農曆年後王惠美分別在2月、3月兩度親自前往請示媽祖都「搏無杯」。

直到6月6日，也就是疫情大解封前一天，王惠美一舉擲出「允杯」擇定8／15、16兩天，不僅有2個多月的籌備時間，日期剛好閃過米克拉輕颱的外圍環流水氣影響，天氣超好，更剛好就在中央流行疫情中心宣布8大類場所需強制佩戴口罩的前一天。

17日起，多數縣市政府都重新恢復實施強制戴口罩規定，若不配合恐受罰。假若當初王功漁火節選擇再晚一周才辦，因大型活動防疫難管控，恐怕就無法如期舉辦，媽祖婆這麼會選日子，也讓地方人士都嘖嘖稱奇。

王惠美說，媽祖神威顯赫，擇定8／15、16兩天辦活動，讓人感受到媽祖的慈悲，要讓大家在疫情中也能拚經濟、平安玩；不過她也提醒，任何事都是也要神、也要人，防疫千萬不能鬆懈，呼籲大家持續防疫新生活運動，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

王功漁火節15、16日一連兩晚的「海洋音樂會」除了有炫麗煙火秀，演唱陣容卡司堅強，第一晚有陳昇與新寶島康樂隊、金曲獎最佳新人ØZI、彰化宋德鶴樂團等；第二晚則有歌手陳隨意、屁孩、Morrison馬仕釗、李嫣等，最後由金曲獎最佳台語專輯獲獎團體茄子蛋擔綱壓軸演出。

好神！王功漁火節圓滿落幕 成今夏唯一海洋音樂祭。（謝瓊雲攝）

(中時 )