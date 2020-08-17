以下三個星座在一段感情關係中，看起來很安份老實，其實最容易精神出軌，讓另一半操碎了心！

▍1.射手座

射手座喜歡探索各種新奇的事物，只要是自己沒見過，都能夠勾起他們的好奇心。對於沒經歷過的事情更是想要親自體驗一下，他們就像一個對萬物充滿好奇的小貓咪，這想試試，那也想試試。對待需要專一的愛情也是如此，和一個人戀愛到了一定的時間，就會失去新鮮感，失去興趣。對另一半沒有了好奇的慾望，就會想在其他人身上尋找缺失的探索慾望。讓自己一直處於充滿未知，和探索未知的的人生。但是射手座也有自己的底線，他們大多時候，只是單純的喜歡追求新鮮感，因此也只會選擇精神出軌，因為精神出軌就已經足夠滿足他們缺失的新鮮感了。

▍2.天秤座

天秤座的人氣一直很高，如果和十二星座一起組個團出道的話，那麼他一定是以C位人氣王出道。天秤座的顏值很高，他們身邊總是不缺愛慕者，即使已經有了另一半，也不會拒絕和追求者的來往。他們對於感情界線的定義一直很模糊，不會掌控那個界線，別人覺得那就是曖昧不清的舉動，他們反而覺得沒什麼，就是朋友正常的來往啊。天秤座就這樣迷迷糊糊的和別人曖昧不清，迷迷糊糊的在朋友和戀人關係的邊緣遊走，然後迷迷糊糊的以朋友之名精神出軌了。所以成為天秤座的伴侶，一定要好好的教導他學會拒絕，拒絕異性肢體接觸，拒絕異性單獨的邀約，拒絕異性非必要的協助請求。

▍3.雙魚座

雙魚座就是行走的曖昧共享達人，他們的精神出軌就像日常吃飯一樣，日常又頻繁。一直追求浪漫愛情的雙魚座，即使身邊有愛人了，也不能阻止他們對於甜甜戀愛的嚮往。他們可以和戀人每天都黏在一起，每天都過著浪漫的生活，每天都有一個小小的驚喜。但如果你給不了他想要的浪漫，並且沒時間陪他，還開始對他越來越冷淡，那麼雙魚座就會在其他人身上尋求這份缺失的浪漫。在你身上感受不到的愛意，會在其他人身上獲取，畢竟雙魚座的生活不能沒有愛。

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