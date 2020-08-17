娛樂8點半》談起香港恐怖片，第一時間想起的經典人物，除了「殭屍道長」林正英，另一位就是著名「鬼后」羅蘭，當年飾演的「龍婆」絕對是許多人童年時的陰影，雖然演藝路上榮獲多項大獎肯定，但愛情路上始終未覓得真命天子，因此高齡85歲的她仍是孤家寡人，更傳出追求者得知她是「龍婆」後，就退避三舍沒有任何下文，不過她受訪時則透露未婚原因，讓許多人為之鼻酸。

羅蘭踏入演藝圈至今逾65年，精湛演技囊括大小獎項，更獲得演藝終身成就獎肯定，不過當初踏入演藝圈是無心插柳，當年家境貧寒繳不出學費輟學，找工作過程和朋友跑去片場看拍電影，意外被相中適合演出反派角色，便成了臨時演員，了「羅蘭」此藝名出道，演藝之路順遂的她，從路人甲一路演到要角，十年間就演出一百多部電影，角色從西洋貴婦、英女皇到性格怪異角色都有，最令影迷印象深刻莫過於《神鵰俠侶》反派人物「裘千尺」，古怪陰森的詭異扮相，可是嚇壞不少影迷，甚至連母親都要求她辭演這角色，不過出神入化的演出，讓她獲邀二度演出此角色，也成為十幾年無人能取代的「經典裘千尺」。

羅蘭在片中許多角色裝扮令人毛骨悚然。（圖／微博）

而另外一個經典角色，莫過於電影《七月十四》中飾演的「龍婆」，雖然是香港民間常見的神婆，由於演的過於傳神，加倍提升驚悚恐怖效果，不少觀眾都說是被她「嚇大的」，也奠定她在鬼片中的經典形象，還獲得2屆香港電影金像獎最佳女配角提名，其中更以《陰陽路》系列更譽為香港「鬼母」，雖然不斷演出「龍婆」、「鬼婆」等類似角色，但觀眾未對此感到疲乏，更成為影迷眼中的「鬼婆專業戶」，還與「殭屍道長」林正英並列港產鬼片的招牌人物，雖然多為戲中綠葉角色，65歲時在電影《爆裂刑警》中，飾演患有痴呆症的老婆婆，雖然戲份不多，但將其角色演的細緻入微，一舉獲得第19屆香港電影金像獎和香港電影評論學會大獎雙料影后，也是至今最年長的金像影后保持人，得獎後曾表示：「但得夕陽無限好，何須惆悵近黃昏」，似乎道出從影多年的心聲，此外2008年榮獲「演藝終生成就獎」，等同肯定她對演藝圈數十年來無私奉獻，證明即使一生就算都是飾演綠葉配角，也能夠成為傳奇經典。

高齡85歲的羅蘭仍是孤家寡人。（圖／微博）

如今高齡85歲的羅蘭，在演藝圈可說是名利雙收，唯一遺憾就是至今仍單身未嫁，談到感情她表示過去雖交過幾任男友，但礙於過去工作過於忙碌，加上年輕時脾氣太差常把對方嚇跑，導致戀情始終沒有開花結果，但也有一原因就是演過太多次「鬼婆、惡人」負面形象的角色，讓她在現實生活中常遭入戲太深的觀眾辱罵，感情上自然也就乏人問津，隨著年紀漸長，對於感情事早就看淡，此外83歲時接拍驚悚片《借眼》後，也宣告此部作品是她的封山之作，隨後便淡出演藝圈，讓她終於離開鎂光燈追逐，回歸平凡人生活，如今無欲無求的她，已成為一名虔誠天主教徒，還不時參與慈善活動做工藝，良好形象也成為圈內後輩敬仰的對象。

(中時新聞網)