【回憶殺】資深歌手林慧萍1982年出道，由於外型清新秀氣，和同期的金瑞瑤、楊林和李碧華都屬玉女掌門人，她的首張專輯《往昔》賣破100萬張，當紅時期人氣超旺，是五、六年級生心目中數一數二的實力派唱將，而她的感情生活也像旋律高低起伏，曾和張菲、王治平等人熱戀，也有一段10年的婚姻。

林慧萍1992年被拍到帶張菲的兒子看電影，戀情才曝光，兩人交往近5年，林慧萍和張菲父母關係融洽，一度論及婚嫁，未料她2000年嫁給潘博照，張菲還是看新聞才知道此事。

張菲和林慧萍曾交往5年。（圖／中時資料照）

林慧萍和潘博照曾是外人眼中的模範夫妻，2003年林慧萍返台舉行出道20年的個唱處女秀，潘博照不但親自到場，還為她的歌曲念口白；隔了4年再度開唱，潘博照一樣現身力挺，婦唱夫隨的好感情令人稱羨，沒想到2009年兩人宣布離婚，主因是個性不合，雖然傳言男方外遇，但都遭到林慧萍否認。

林慧萍離婚2年後，和音樂人王治平交往1年多分手，至今就沒有再傳出新戀情，雖然有傳張菲有意再追回她，但似乎沒有行動，林慧萍也透過媒體坦言現在很享受單身生活，不急著談戀愛。

林慧萍情史。(圖／中時新聞網整理)

林慧萍2017年在台北國際會議中心舉辦「一朵盛開的花」演唱會。（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)