英國牛津大學退休學者哈德森（Alan Hudson）坦承，為了替學校、系所募款，曾親自為一名親北京的香港大亨創造「沒有任何正式意義」的頭銜，這名香港大亨為香港經緯集團創辦人陳經緯，哈德森表示，他認為校方應該還未收到任何款項。

2019年5月，香港大亨陳經緯於上海西郊賓館舉行的學位授予儀式上，獲得牛津大學領導力與公共政策學程主任哈德森授予名為「牛津大學一帶一路院士」的榮譽頭銜，以表彰他自2014年以來為一帶一路建設所做出的貢獻，當天包括英國領事館代表、多所大學代表等100多人都出席見證。

香港經緯集團創辦人陳經緯。（資料照／中新社）

不過英國《衛報》（The Guardian）報導，哈德森近日受訪時坦言，當時他授予的頭銜「沒有任何正式意義」可言，而且是他親自為陳經緯「創造」的，他更指出，到了現場才發現授予儀式如此鋪張，對此大感意外。

「我查了一下『院士』（academician）的意思，結果完全沒有任何意義，就是大學裡的任何人，所以我說，就把它（指院士一詞）放在證書上吧，以表彰他對學程的貢獻。」

哈德森也坦承，授予陳經緯頭銜，純粹是為了學校、系所、學程募款。

哈德森本身和大陸有很深遠的關係，特別是上海，2013年他獲頒上海市白玉蘭榮譽獎，表彰他對上海的貢獻，同一時間，他也以訪問學者身分拜訪中國浦東幹部學院。回到牛津大學，他主要為學程開設短期課程，通常只有幾周，學員主要為包括大陸在內等國家的官員，課程結束後，學員會獲得一紙出席證明，哈德森說，其中一名學員就建議給陳經緯一個榮譽頭銜，不過陳經緯從未參與牛津大學的課程。

哈德森表示，後來牛津大學香港辦事處連繫他，希望進一步接觸陳經緯，請他捐款給學校。哈德森去年已退休，他說退休後雙方談論捐款的事宜仍在進行，不過他認為，目前校方應該還沒收到任何一筆款項。

陳經緯1948年出生於廣東，1979年定居香港，爾後創辦香港經緯集團，事業涉足房地產及保險。報導指出，陳經緯在大陸人脈相當廣，曾擔任全國政協經濟委員會副主席、全國工商聯副主席，擔任多所大學董事等。

針對牛津大學授予香港大亨假頭銜一事，保守黨議員歐布萊恩（Neil O'Brien）警告大學在向大陸募款時要更謹慎，「如果學校為了錢可以給出假學位，他們還會做出什麼更糟的事？」

針對報導，牛津大學及牛津大學香港辦事處都未回應。

(中時新聞網)