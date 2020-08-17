進入8月份的台股，基本上就在12506到12971區間震盪，高不過13031，低不破12500，就在不到500點區間震盪。這段期間，美股也由道瓊落後補漲創下新高，但同時費城半導體指數也是創下歷史新高，並未受到資金排擠效應，照理講，台股應該更上一層樓才是，但為何大盤先在高檔震盪呢？我認為應在等8/15中美貿易談判最終結果（編按：美中原定8月 15日舉行貿易協議視訊會談，但因陸方代表在參加北戴河會議，因此臨時喊卡。），就在中美會談前夕，人民幣匯價漲至6.93附近，這應該在呼應中美會談應不至於會惡化，甚至可能還有好消息，特別是7月美元指數跌逾4％，創近10年最大月度跌幅，這也有助於非美貨幣（包含亞幣新台幣）進一步升值，如此一來熱錢仍將湧入股票市場，多頭行情或許沒有那麼快就結束。

只是近期融資餘額快速攀升，指數面臨萬三之際，投資人要追價宜慎，最近其實有不少個股已經領先修正整理，如大立光、玉晶光、雍智科、倉和、可成等，位階已高或是本益比太高的，要先避開；ABF載板三雄南電、景碩、欣興高檔爆大量，類似這種股票，切忌盲目追高。

外資近期對於台股買超並不多，可能也在等待半年報最後公布，須留意期貨未平倉口數若始終不到3萬口多單的話，行情往上推升可能比較不利，那麼這時候選股可能就要選小不選大，畢竟指數再往上空間可能不大（除非成交量必須溫和放大），否則未來一周指數以拖待變機會比較大，這時候就必須嚴選有基本面的股票，不但會比較抗跌，甚至等行情止穩往上機率也大，8/15半年報公布前後，建議投資人要開始汰弱留強。原則上加權指數目前仍在多頭結構，仍建議偏多操作，以12400為分水嶺，在12400未跌破之前擇股作多，萬一12400跌破就要減持手中持股。

本周建議選股方向仍朝財報優異者做選擇，分述如下

1.橘子（6180）：上半年獲利3.32元，包括遊戲、支付、電商、資安等業務都有不錯表現，7月營收也重回10億以上，下半年將推出知名IP龍之谷新世界，下半年若能持續成長，那麼整年EPS絕對有6元以上，推算本益比不到12倍。

2.岳豐（6220）：Q2營收恢復到29億左右，第二季已公布獲利會在0.8元，7 月營收重回10億以上，下半年仍有成長空間，配息 0.85元換算殖利率有4%以上，可轉換公司債轉換價格25.6，具有想像空間

3.鈺邦（6449）：Q2單季獲利0.97元，為近四年來單季新高，其晶片型固態電容導入自動化之後，對營運已經開始轉正向上，將是未來成長動能。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)