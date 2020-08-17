正在準備返回美國休息的北京首鋼後衛林書豪，最近在IG限時動態公布自己的NBA季後賽首輪預測，豪哥擺明內舉不避親的立場，儘管外界認為拓荒者很有機會在西區上演「老八傳奇」，曾在湖人效力過的豪哥仍預測湖人4勝2敗晉級。

林書豪完整的NBA今年東、西區季後賽首輪預測如下：公鹿4比0勝魔術、暴龍4比0勝籃網、塞爾提克4比1勝七六人、熱火4比3勝溜馬；湖人4比2勝拓荒者、快艇4比1勝獨行俠，爵士4比2勝金塊、火箭4比3勝雷霆。

其實從林書豪的預測當中，可以清楚看出他偏袒自己曾經效力過球隊的堅定立場，包含湖人、暴龍、火箭等隊，他都預測可以闖過首輪，唯一的例外是他待過兩季的籃網，畢竟籃網的首輪對手是暴龍，豪哥上季才跟暴龍攜手成功奪冠。

另外比較特別的是，外界普遍看好身為西區第3種子的金塊，能在全能中鋒約基奇領軍下，擊敗擁有米契爾、戈貝爾兩名曾感染新冠病毒球員的西區第6種子爵士，或許豪哥擁有什麼「內線」消息，才會如此看好復賽只拿3勝5敗的爵士！

(中時 )