儘管林書豪下季還不知道是否續待大陸CBA，或是可能重返NBA舞台，起碼北京首鋼總算好好補強本土內線了！根據《北京青年報》記者宋翔爆料，深圳217公分中鋒李慕豪下季將替北京首鋼效力，也讓北京真正引進一名頂級內線球員。

北京首鋼上季陣容最大罩門，就是本土內線戰力嚴重不足，往往只能依賴漢密爾頓、尤度兩名大外援，年僅22歲的丘天還不成氣候，讓北京只要外援陷入犯規危機，幾乎只能改用翟曉川、朱彥西兩名前鋒去扛內線，如今終於解套有望。

28歲的李慕豪，上季場均11.5分、6.2籃板與1.2火鍋，算是攻守表現不俗的內線好手，他曾在2014年參加NBA選秀，卻沒被任何球隊看上，甚至他是2015年長沙亞錦賽大陸隊奪冠成員之一，卻從2016年開始，跟大陸隊完全絕緣。

根據大陸媒體報導，李慕豪會選擇跳槽北京首鋼的兩大原因，其一是北京可以提供他比較優渥的薪水，其二是他跟北京主力前鋒翟曉川擁有不錯私交，兩人曾在國家隊合作愉快。如今有了李慕豪跳槽北京，或許林書豪將更有意願重返北京隊。

(中時 )