娶豪門千金被限用特殊保險套 岳母穿性感睡衣進房讓他崩潰了（翻攝自Youtube）

台灣有句俗語說「娶有錢老婆少奮鬥20年」，但豪門婚其實暗藏許多「眉角」沒那麼容易應對，資深媒體人呂文婉近日就上節目分享一案例，透露友人娶了一位富家千金，本以為可開心邁入婚姻，沒想到岳母一連串誇張行為讓他崩潰。

呂文婉在《媽媽好神之俗女家務事》提到，友人和豪門千金準備婚禮時，岳母曾對他說會送房、送珠寶等當女兒嫁妝，一切事宜女方家都會負責，讓他不要有壓力，但接著就表示要他在婚宴時準備百兩黃金、喜餅山充當婚禮門面，好讓他們一家有面子，該男生心想咬著牙撐過就好，便負債結完婚。

呂文婉分享友人遇到豪門岳母的誇張事蹟。（圖／翻攝自Youtube）

沒想到惡夢還沒完，婚後岳母竟然連夫妻倆的房事都要管，岳母以「女兒還沒長大」為由，不能太早有小孩，竟提供他們「特有保險套」，不但要求兩人愛愛時要戴保險套，用完後還不能丟，更會去「原樣回收」再補上新的，相當誇張。

另外，為了避免年輕人凍抹條出意外，豪門岳母不時會去住夫妻倆的家，並規定他們「晚上睡覺不能鎖門」，才能方便她突襲檢查，而讓男方受不了的是，60多歲的岳母竟穿性感睡衣進臥室和他們聊天，儘管男方請妻子代為反映，但岳母竟回應：「我是媽媽咧！想那麼多，他（男方）媽媽沒有幫他餵過奶嗎」，最終男方還是受不了選擇離婚。

(中時新聞網)