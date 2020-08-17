或許在睡夢中安詳離世，走的時候不帶著一絲痛苦告別人間，是多數人夢寐以求的方式。但看透盡生命無常的奇美重症加護醫師陳志金卻坦言，曾經這樣想過的他，在自己結婚生子後就不這麼想了！陳志金反而願意承受病痛的折磨，來換來和家人道別的時光。

陳志金在臉書上分享，曾被記者問道「如果可以選擇，你希望用何種方式離開呢？」，在急診室隨時都在面對死亡，見過無數生離死別的陳志金坦言，年輕的他確實曾想過在睡夢中離世。畢竟本來就患有睡眠呼吸中止症的他，是心肌梗塞、腦梗塞、腦出血的高危險群，非常有可能在睡夢中血氧過低、心跳突然停止，就這樣一走了之。

不過，陳志金表示，「當我結緍生小孩以後，我就不這麼想了！」他認為，突然驟逝，對他雖然算「好死」、「沒有什麼病痛」，但是，對於心愛的人來說，這種突如其來的惡耗，反而會措手不及。「對他們來說太殘忍了！」

「幾年也好、幾個月也罷」陳志金說，他情願是生一個不會猝死、有時限的疾病，接受病痛的折磨，去換取一些時間。讓他可以好好的和心愛的人道謝、道愛、道歉、道別。陳志金指出，當生死不再只是自己的事時，就無法這麼的灑脫，說走就走。

不過陳志金也指出，為了好好活著，自己也多了一份責任。要懂得不從事危險活動、留意自己健康等等。他呼籲，「道謝、道愛、道歉、道別」其實平日就能做，並不需要等到被診斷某個「有時限」的疾病以後才啟動。陳志金表示，「我們可以早點開始準備，把握現在的每一個時刻。」等到一切都安排好了，心愛的人也準備好了，或許就能奢望能夠在睡夢中安詳離開了。

(中時新聞網)