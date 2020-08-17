高雄市長補選投票，韓國瑜回到高雄投票，親切為韓粉簽名，甚至還不斷提醒小妹妹，長大要學雙語。

臉書粉專「打狗事務所」分享野生韓國瑜影片，他正與市議員王耀裕等鄉親喝茶聊天，活潑地幫韓粉在帽子、衣服或國旗上簽名，活潑的表示，要喝這杯茶不簡單，並且開玩笑表示「我老婆說，人多的地方不要去」，現場鬧熱滾滾。韓國瑜幫小孩子簽名後，還不斷提醒小妹妹長大要學雙語。

網友表示，「真是羨慕，能和韓總坐在一起喝茶聊天。」、「我也好想遇到野生韓國瑜，想要簽名。」、「我居然錯過了。」、「我們市長真的很辛苦！跟明星一樣簽名簽到手軟。」

其他網友也表示，「哎呦~好羨慕能親眼看到韓總，臉色好多了、也胖了一些，一樣親民的韓總。韓總我們想你，就是支持你到底。」、「一個不是很像市長的好市長。」、「哈哈哈，看到市長就是開心。」、「韓總永遠是這樣平易近人、幽默感十足、戰鬥力十足！永遠的領袖。」、「市長我們永遠等你回來。」、「韓巿長好親民。」、「超欣賞韓總的幽默與正能量。」

(中時新聞網)