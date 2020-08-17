繼小米10周年演講結束後，小米集團創辦人雷軍沒有閒著，16日晚上8點雷軍通過抖音平台「小米直播間」帶來自己的直播帶貨首秀。據小米公司官方微博消息，直播開始2小時後，雷軍當晚銷售額已經過億元（人民幣，下同）。據了解，雷軍此次帶貨商品主要為小米產品，包括小米10至尊紀念版、Redmi K30至尊紀念版、Redmi 智慧電視 Max 98寸、小米透明電視等。

雷軍的直播帶貨首秀剛剛開始，他就坦言直播帶貨並不是自己的優勢，透露這次的直播帶貨是被市場部逼著來的，同時自己也想跟米粉們再聊聊天。在介紹小米10至尊紀念版時，雷軍表示這個名字是他起的，因為該機的配置堆料堆到了天花板上，加上今年是小米的10周年，所以才這樣命名。

據新浪科技報導，雷軍直播最終累計銷售額破億元規模，累計觀看超過6000萬，峰值線上人數199.13萬。直播間也顯示不少產品已銷售一空。此外，雷軍還在直播間回答網友問題，他說自己今後會每隔一段時間來直播間介紹產品。

(旺報 )