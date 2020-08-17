大陸證監會前主席肖鋼近日接受《證券時報》專訪時表示，中概股回流對大陸國資本市場具有多項重要意義。第一是有利於改進上市公司結構，一批中概股是最具活力、反映經濟新動能的優質企業，回流可提高上市公司整體品質。第二是有利於大陸投資者更多分享公司發展紅利，為投資者提供多元化投資標的，改善A股回報率。

第三有利於增強大陸資本市場的國際競爭力，進一步開放股市，改革完善各項基礎制度；第四是有利於維護我國科技安全和經濟安全，做好外部衝擊的應對工作。

肖鋼更指出，長遠來看在A股市場實施「T＋0」是交易制度未來改革的一個方向。但「T＋0」也存在些弊端，例如容易誘發投機炒作行為，特定情況可能引發暴漲暴跌。在大陸目前個人投資者占比極高情況下，何時實施、怎樣實施必須慎之又慎，認為藍籌股盤子大、估值穩定、波動較小、抗操縱性強，率先試點T＋0交易風險可控。

他也強調，大陸從來沒有像今天這樣需要資本市場，這是進入工業化後期實現經濟創新驅動、產業轉型升級和高品質發展的必然選擇。

(旺報 )