台北市長、民眾黨主席柯文哲近來聲勢下滑，此次民眾黨在高雄市長補選更是僅獲得4％得票率慘敗，連200萬元保證金都拿不回。柯妻陳佩琪16日在臉書貼文爆，丈夫前不久才問她「接下來熬得住嗎？」她則坦言，可能熬不住，就隨它去，但人生不會永遠在高點、也不會永遠在谷底，會和丈夫走完每個階段。

陳佩琪指出，愛滋器捐事件，徹底改變了她和丈夫後半生的際遇，最後還被監察院彈劾；2016年3月到5月間，丈夫突然狂受PTT的攻擊，媒體也常引述PTT的匿名汙衊文做成新聞，後來不知為什麼五月後攻擊戛然而止，但這種攻擊的確很有效，最近看到北市研考會公布的歷年名調， 2016年就是他滿意度最低的年份。

陳佩琪說，第2次感受到可怕的力量再起，是2017年世大運結束後，這股力量到現在一直持續，丈夫受攻擊，她也連帶很沮喪，丈夫前不久才問她說「佩琪，接下來我們熬得住嗎？」她則接著自顧自的接話「可能熬不住，就隨它去吧！」

她還說，丈夫14日晚上輔選結束後，應該就離開高雄轉往台中，16日人應該在台中，想知也不會給她什麼驚喜的禮物了，從政路辛苦，挫折難免，在這裡用柯常對她說的一段話，要送給柯「人生起起落落， 不會永遠在高點， 也不會永遠在谷底。」

「心存善念 ，盡力而為！」陳佩琪說，雖不一定成功，但承諾會和柯一起走完每個階段，有鑑於捷運對雙北市民很重要，她下周決定挑戰當捷運志工，和一群來自花東的北捷小小志工們對談，這不是過去習慣的醫學演講，也算是她有別於過去的嘗試。

(中時 )