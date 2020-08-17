高雄市長補選，國民黨敗選，國民黨立法院黨團總召林為洲竟喊說，「是該告別韓流了」，引爆爭議。杏仁哥今晚怒嗆國民黨主席江啟臣和林為洲，輸就是輸，不要推卸責任，為什麼南部一些韓粉的票催不出來，是因為很多韓粉都不是國民黨的。

杏仁哥在直播時怒批，他看到一則貼文，國民黨在撇清什麼責任，輸就是輸！他們原本就不認為李眉蓁會贏，江主席推出李眉蓁，也動用了全黨之力，的確是相當團結，但是在南部的氛圍，有些人該出現、有些人不該出現，聽外面講韓粉的票都沒出來，像他看到王金平就不爽出來了，是因為李眉蓁和他是朋友。

杏仁哥接著表示，現在國民黨竟又抓了一個他不認識的代罪羔羊，傳是一個媒體傳播公司的，說和綠營關係匪淺，其實對方是合法的公司，竟然有媒體這樣抹黑，抹黑就抹黑，為何還要揪出一個他們都不認識的人來當戰犯，若沒有這條新聞出來，他也不會出來砲轟。

杏仁哥不滿說，黨主席要負起責任，民進黨在南部，國民黨即使動用全黨之力，團結不會贏，更何況是分裂。國民黨的團結，他看到了，可是不要推卸責任，一定要認真檢討，為什麼南部這些韓粉的票催不出來，其實很多韓粉都不是國民黨的，他自己就是代表人物，國民黨這樣推卸責任而不檢討，他聽到就火大！甚至還抓了一個代罪羔羊，這樣對嗎？杏仁哥接著氣到飆髒話。

杏仁哥直言，輸就是輸，加油就對了！如果江主席認為可以這樣推卸責任，那黨主席也真好當，不要這樣！輸，我們沒有怪你，還給你掌聲鼓勵，但不要用這個方式汙名化；還有像林為洲憑什麼說韓粉，「他是什麼咖？」他們挺的是高雄前市長韓國瑜，若林為洲要切割，那就看誰比較夠力。

(中時新聞網)