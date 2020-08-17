台民眾黨在高雄市長補選僅獲得4％得票率慘敗，連200萬元保證金都拿不回，黨員何景榮16日在臉書上開轟立委、黨組織部主任蔡壁如，在選前最後一周丟下身為高市長候選人總幹事職責，跑去上節目，硬談自己不懂的美中台關係，不尊重專業、違背專業分工精神，長期扭曲黨主席柯文哲指示，僭越擴權。

何景榮表示，要罵蔡壁如的事情太多了，不知從何罵起，既然蔡這麼辛苦，就沒必要特地在10日、選戰的最後一周上節目，被對手范雲嘴到說不出話來，白白折損了民眾黨的專業形象：搞不懂為什麼蔡要如此不尊重專業、違背現代政黨 專業分工的精神。

「越俎代庖、多管閒事，硬去蹭聲量、求曝光？」何景榮自稱是基層黨員邊緣人，並直言蔡壁如的毛病，就是大嘴巴、多管閒事，改掉這些毛病，大家對她還是有正面的評價。

何提到，民眾黨在過去這半年來，黨務荒腔走板、選戰接連敗北，不全然是蔡壁如的責任，但就我的觀察，問題出在幾個因素：1. 組織部主任涉嫌私自擴權，僭越黨章，讓黨部治理變得雜亂無章；2. 組織部主任涉嫌公然違背黨章規定，僭越中央委員會職權，私相授受黨各地方服務處的主任職位，造成黨地方組織空洞化，無法發揮有效之動員力量。

他還說，3.組織部主任涉嫌長期扭曲柯文哲的指示，甚至假傳柯的號令，造成人事糾紛不斷、下情無法上達，黨員選出的黨主席，無法貫徹其意志，讓黨機器的運作莫衷一是，希望民眾黨內部認真面對、處理、負責，否則他17日將對個人的政治生涯，做出人事上的重大決定。何景榮最後還酸「壁如粉別再罵我，一天到晚罵壁如」、「我明明還沒開始罵」。

(中時 )