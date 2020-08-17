台南明德外役監驚傳囚犯逃獄，59歲連姓受刑人14日與同窗前往螺絲工廠工作，獄方下午到工廠載人，清點人數時卻不見連男身影，立即通報新化警分局協助圍捕，15日晚間在新營找到連男行蹤，攔車時遭他開車衝撞，員警開槍還擊仍被連男逃逸，追逐過程中失控翻車，他棄車逃逸不見蹤影，警方仍持續追緝中。

據了解，連男之前曾與警方發生槍戰，最後遭到逮捕，因違反槍砲條例被判處6年徒刑，入獄服刑後表現良好，今年3月申請到明德外役監，平日循外役雇工制度到指定場所工作，以利日後回歸社會，連男已服刑6成，又屬1級受刑人，每天都可辦理接見，還能放假回家，日前父親節時他也曾返家3天，狀況正常，但6月申請假釋未過，須等年底才能再申請，不知是否為逃獄原因。

警方調查，連男與其他13位受刑人上周五搭車到螺絲工廠工作，下午收工時清點人數不見連男，發現他可能是藉著倒垃圾的機會逃脫，立刻通報轄區新化警分局追緝，翌日發現連男在新營區現蹤，出動追捕，擔心他可能藏有武器，逮捕時可能造成無辜民眾危險，等行車到郊區處才攔車，卻仍被他脫逃，目前已通報各分局擴大圍捕。

外役監受刑人自由度高，且不少人都能申請假釋，刑期也較短，連男逃獄目的還在釐清，警方也透過家屬策動投案，並全力緝捕。

(中時 )