【挑高玻璃屋搭配綠意盎然的庭院設計，与玥樓用餐環境十分清幽。（何書青攝）】

隨著米其林指南於台中首次評鑑的摘星名單即將公布，台中具代表性的好餐廳一一被饕客、美食家們熱烈討論。星野集團在2015年重金打造上千坪的「与玥樓」，在名廚團隊的帶領下，開幕短短幾年，便早已成為台中首屈一指、近乎無人不曉的頂級粵菜餐廳。

還沒踏進与玥樓，它氣派的挑高玻璃屋外觀，先一步吸引正要入門賓客的目光，四周經悉心整理過的各式樹木植栽和流水造景，把這座獨棟建築包圍出別墅庭院般的氣息。在這樣優雅的環境中，率領團隊為饕客端出一道道令人驚艷的手工料理的，便是在美食界早已名氣響亮的与玥樓行政總主廚許文光。

与玥樓行政總主廚許文光廚藝精湛。（何書青攝）

來自香港的許文光，沒有許多名廚帶給人的距離感，他身形高大，談吐優雅，言談之間不時露出微笑，就像是位風度翩翩的紳士，不過在看似淡然的外表下，他對端出好菜的堅持可是毫不馬虎。許文光19歲踏入廚房，在父親店內學做廣東料理，後來在老師傅告訴他「該到外面闖闖、魚不過塘就不肥」的鼓勵下，便開始出去闖蕩習藝；33年前，許文光來到台灣發展，因緣際會下認識了已故的寒舍餐旅集團創辦人蔡辰洋，並接下寒舍廚藝團隊行政主廚重任，讓他走上更精益求精的廚藝磨練之路。

「他（蔡辰洋）是非常注重吃的美食專家，在各地都吃過很多料理，知道每樣菜的味道應該是怎麼樣，所以他一吃下去就會讓你知道味道對不對。」許文光說，蔡辰洋對食材挑選也很嚴謹，「有時候是食材本身不好，怎麼做都沒有用，總之他一定會找出問題源頭。」正是因為這樣的嚴格要求，在長達16年共事下來，所有料理的精緻度和細節也都大幅提升。

与玥樓的料理融合經典與創新，「松子明蝦炒鮮奶」用廣東順德大良的名菜做變化，並以精美呈盤上桌。（何書青攝）

2016年，許文光受星野集團延攬至与玥樓掌廚，他持續秉持「真材實料、不時不食」的理念，對使用當令新鮮食材十分講究，還在每2個月就隨時節推出不同的主廚推薦菜單。許文光更不侷限只做傳統粵菜，他不斷在經典料理中帶入新意來滿足饕客，因此在与玥樓不僅嘗得到考驗功夫的經典老粵菜、燒臘點心，還有以川菜、淮揚菜等變化的料理，並以西式化的精緻擺盤呈現，擄獲許多老饕的心和胃。

避風塘活鮮鮑。（何書青攝）

呈盤搶眼的「松子明蝦炒鮮奶」就源自廣東著名老菜的順德大良炒鮮奶演變而來，要炒到滑嫩質地又不焦，相當考驗師傅控制火侯的功力；「避風塘活鮮鮑」更將香港名菜之一的避風塘炒蟹，罕見地改用新鮮鮑魚當主角，以避風塘手法料理，得炸得恰到好處才能保持鮑魚軟嫩鮮甜的口感，令人讚嘆；「鮮蟹肉蝦夷蔥炒米粉」則將粵菜大菜的炒桂花魚翅做變化，費心找出新竹最細的米粉來替代魚翅，像髮絲般卻又不容易斷，讓饕客用更親民的價格就能品嘗帶有新意的經典美味。

鮮蟹肉蝦夷蔥炒米粉。（何書青攝）

此外，与玥樓近期更力聘在粵菜燒臘界的傳奇人物到燒臘部，由這位功力深厚的老師傅調配出地道滷水，並新推出令人忍不住一口接一口的「潮州滷水鵝拼盤」，也是老饕不可錯過的好滋味。

潮州滷水鵝拼盤。（何書青攝）

(中時 )