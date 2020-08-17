星座專家唐綺陽表示，木、土、天、海、冥五星逆行中，過往的作為，陸續會得到反饋。太陽、水星最後衝刺，寵物、小孩子或演藝圈、第二代感受到辛苦的壓力。火星四分魔羯星群，眾人因壓力而產生暴動或暴走，周末較不平靜，當心發生的衝突。
重要星象：木土天海冥逆行，太陽水星最後衝刺，火星四分魔羯星群
工作注意：雙子、獅子、天蠍、魔羯
雙子：主動付出、展現謙卑，實力將被看見
獅子：打破保守想法，鬼點子能殺出新路
天蠍：需要謹慎做決策，或是伺候長官
魔羯：請耐著性子，謹遵前輩教誨
桃花注意：金牛、處女、射手、雙魚
金牛：有桃花機會，不見得是自己喜歡的
處女：別太控制狂，要懂得四兩撥千金
射手：過度親切，當心惹到怪桃花
雙魚：感情被說東道西，容易產生困擾
財運注意：巨蟹、天秤
巨蟹：跟著前輩指導，傳承前人的智慧
天秤：別太固執己見，要自己承擔後果
健康注意：白羊、水瓶
白羊：要做出行動來改善睡眠
水瓶：當心筋骨扭到或奔波受傷
文章來源：唐綺陽官方頻道點這裡
(中時新聞網)
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