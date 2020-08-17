男子擔心被分手，竟謊稱得了胃癌末期，還強迫女友和其他男性發生關係，滿足自己的性幻想，不過他的騙局最終仍被識破，居然害嗆聲要殺害女友，這名渣男最終在法庭上認罪，判處18個月有期徒刑。

根據英國《大都會報》和《鏡報》報導，來自肯特郡（Kent）的這名38歲渣男貝維斯（Kevin Bevis），先是騙女友格雷格莉（Karen Gregory）患了胃癌末期，每天必須吞下20粒「藥丸」，為了滿足自己的慾念，還要求女友與其他男性上床，這對姐弟戀史於2016年，貝維斯就對格雷格莉設下許多規矩，例如限制她探望女兒的時間，2018年時，50歲的格雷格莉打算分手，但得知男友罹患胃癌末期的消息，決定陪他度過最後一段時光。

為了讓女友信服，貝維斯總會要求對方一起到醫院看病，但他又不希望被看到生病的糟糕模樣，讓格雷格莉在醫院外等候，離開醫院時總是纏著繃帶，不斷訴說著護士的事，貝維斯甚至每天吃下一整盒的藥。

貝維斯的謊言越來越誇張，他甚至宣稱罹患第四期腦癌，甚至會在親友面前「演出」痛苦的樣子。他甚至藉此要求女方和其他男子上床，格雷格莉對於滿足男友的期待備感壓力，但又因為他生病無法離開，為了讓男友離職養病，甚至兼差。

不過格雷格莉有一次在整理物品時發現，所謂男友服用的「藥丸」，其實只是維他命和營養品，被拆穿謊言的貝維斯去年11、12月動手毆打女友，掐住脖子長達5、6秒，格雷格莉於是決定報警，報導指出，貝維斯攻擊對方時還嗆說會殺了對方再自殺，承辦此案的首席警官威廉斯（Christopher Williams）表示，受害者承受「長期且持續的心理虐待」，也讚許女方報警的勇氣。

貝維斯去年12月19日被捕後，向警方坦承自己撒謊，原因竟是怕女友分手。根據梅德斯通（Maidstone）的皇家法庭宣判，貝維斯必須在監獄中服刑18個月，另外還有長達5年的禁止令，只能說這種渣男行徑真的是不可取，早知如此，何必當初。

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(中時新聞網)