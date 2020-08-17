在三立夯劇《天之驕女》中，林萱瑜（KiKi）與曾智希飾演連體嬰姊妹，引發熱烈討論，被暗戀對象發好人卡的遭遇，更讓觀眾看了又急又氣。但本刊記者發現，宣稱單身的林萱瑜，其實身旁早有護花使者，男友不但連年為她舉辦慶生趴，還當眾獻吻宣示主權，感情幸福穩定！

6年前以偶像劇《女人30情定水舞間》出道的林萱瑜，演藝成績一直不上不下，直到去年接拍八點檔《炮仔聲》，才成功打響知名度。或許是礙於演藝事業剛起步，林萱瑜對外宣稱單身，但私下有位交往多年的圈外男友，在演藝圈早已不是祕密。

去年6月，林萱瑜邀請茵茵、夏語心、詹子晴和張甯兒等好友，參加她的慶生趴；眾人開心拍照留念後，林萱瑜身旁一位長相斯文的男子，彎下身向她獻吻，讓林萱瑜感動落淚，這段戀情也因此浮上檯面。

林萱瑜在戲中苦戀，戲外其實有個穩交的圈外男友。（圖／翻攝自IG）

據悉，林萱瑜的男友身高一百八十二公分，暱稱「阿峰」。女友的慶生趴結束後，阿峰在IG發文：「感謝大家愛kiki，Happy birthday booo。」林萱瑜也甜蜜回應：「最用心啦！Love u boooooooo。」毫無顧忌地放閃。不久後，阿峰擔任友人婚禮的伴郎，還帶著林萱瑜見習，似乎是為步上紅毯做準備。

不過，隨著林萱瑜知名度大幅提升，阿峰的行事作風逐漸低調，鮮少更新兩人的甜蜜同框照，甘願當她「背後的男人」。林萱瑜則因努力營造單身人設，今年的西洋情人節，僅在社群網站上曬出以「我愛你濾鏡」拍攝的影片隔空示愛；按捺不住情意時，才會在大合照內標註男友的帳號。

日前林萱瑜透露，擇偶標準除了要孝順、有上進心，最重要的是要疼愛她，並懂得體諒藝人的工作。林萱瑜更直言不愛主動出擊的男生，兩人最好是從朋友日久生情，如果男生懂得手作卡片、送花，更能虜獲她的芳心，難怪阿峰總會在女友生日時，送上鮮花和卡片來表達心意！

去年阿峰精心籌備林萱瑜的生日趴，讓她感動落淚，也不避諱曬出熱吻照。（圖／翻攝自IG）

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去年阿峰精心籌備林萱瑜的生日趴，讓她感動落淚，也不避諱曬出熱吻照。（圖／翻攝自IG）

林萱瑜與曾智希在《天之驕女》是一對連體嬰，兩人的演出有無破綻，在網路上引發熱議。（圖／三立提供）

身材姣好的林萱瑜，常在社群網站分享美照。（圖／翻攝自IG）

(中時新聞網)