外號「摸ㄟ」的前中華職棒興農牛王牌左投何紀賢，曾經以變速球叱吒球場，但2005年因涉職棒簽賭案，遭球隊開除並永不錄用，即便後來司法還他清白，但他卻再也無法站上投手丘。「摸ㄟ」拒絕人生就此被沒收，到工地當過工人，也從菜鳥房仲做起，經過10多年耕耘，創下年銷售額超過2億元的亮麗佳績，他東山再起的過程，就如變速球般讓人驚奇。

8月6日午后，氣溫高達38度的淡水街頭，一名繫著綠色領帶、著黑亮皮鞋與西裝褲的高瘦男子，騎摩托車沿街發放房仲傳單，即便汗水將襯衫染濕，他也不以為意，隨手擦了汗，繼續在襖熱中幹活。

即便頂著烈日，何紀賢仍每天騎車穿梭淡水大街小巷，拚成年銷售額2億的金牌業務。（圖／張文玠攝）

「咦？你是那個何什麼對吧？打職棒的。」有民眾認出他，好奇攀談，他也立刻轉頭熱情回答：「對！我是何紀賢，現在在賣房子，希望有機會能替您服務！」語氣誠懇積極，就如同當年在球場上那股拚勁般，讓人印象深刻。

摸ㄟ說，自己能撐過低潮，支持他的老婆可說居功厥偉。他仍在打球時，因收入較高，太太是全職家庭主婦，但出事後，太太二話不說也跟著去工地賺錢，之後還開美髮店貼補家用，「對太太很感謝」。口若懸河的摸ㄟ，提到太太倒多了一分心疼。

何妻回憶，當年認識摸ㄟ時，他還是北體的學生，因為已被職棒球團私下「訂走」，赫赫有名，「他當時真的就只會打球，因為永遠是公費體保生，連一般人讀書要繳學費都不知道。」爆料老公是生活白癡，但何妻隨即感嘆說：「出事後才算真正認識自己老公，原來他是個遇強則強的人」，何妻不但不埋怨自己陪老公吃苦，語氣間還充滿對「牽手」的驕傲。

何紀賢當年以「極品變速球」當任興農牛當家左投，甚至幫球隊拿下首冠。（圖／報系資料照）

何紀賢的房仲同事表示，「他（何）其實還有很大的潛力，如果不知道這個人打過職棒，還真的會以為他就是天生的業務，他喜歡與人相處、開玩笑又樂觀的個性，絕對是跌倒後能再爬起的關鍵。」

客戶劉老師則說，疫情期間他想投資買房，委託何紀賢，結果何不僅很有耐心幫他找適合物件，甚至連看房時都細心備妥口罩等小東西，連成交後不少裝潢等瑣碎小事，何紀賢一樣服務到家，讓人覺得窩心。

何紀賢的棒球生涯也許有遺憾，但這些挫折，反而成了他往後人生能夠發光的養分，「我想過了，既然早晚要從球員退休，老天的安排可能有用意，如果我沒有提早離開，可能就沒機會創造現在的事業吧。」

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(中時新聞網)