以「極品變速球」叱吒球場，還曾在一級國際賽先發「海扁」中華隊宿敵韓國隊的左投何紀賢，因莫名其妙被牽連進一起職棒簽賭案，即便後來司法還他清白，卻再也無法站上投手丘。不過，外號「摸ㄟ」的他轉行當房仲，以懂得蹲下的謙和態度從頭摸索，至今已成了金牌業務。他回憶，當年1場偶然大雨，以及關鍵的3分鐘，才能造就今天。

何紀賢想起當時簽賭案大嘆：「我記得（交保）那天晚上回家，整晚沒睡，想著家裡有老母、老婆和2個孩子，一堆人要靠我吃飯，怎麼辦？」回想當時心情，摸ㄟ苦笑說很難形容，「我告訴老婆，給我3天出去流浪。」而他也真的信守諾言3天後準時回家，告訴太座「我先去工地做事」。

「我們打球的，講白了都是沒球打以後才算真的『出社會』，沒一技之長，但我告訴自己沒時間喪志，就去工地跟人家學油漆、批土，1個月雖然只賺3萬元，遠不如職棒月薪快20萬，但好過當廢物拖累全家吧？」摸ㄟ回想在工地時，很快就被人認出是「涉賭的職棒選手」，可是他完全不在乎，只專注在手上的刷子。

當第一間房屋順利成交後，給了何紀賢很大信心，也找到失去投手丘後的另一種成就感。（圖／張文玠攝）

在林口、龜山一帶工地埋頭苦幹快1年，終於出現「貴人」。一位死忠球迷問他，有沒興趣賣房子？「我那時想，這輩子還沒幹過天天要打領帶的工作耶，滿新鮮有趣的。」於是一頭栽了下去，才發現這個行業學問超大，根本不是想像中那種西裝筆挺的上班族。

公司規定所有菜鳥得在3天內背熟自己「轄區」所有社區建案名稱、行情等，之後才有資格上銷售、議價等課程，「好在我的『轄區』就是自己家鄉淡水，加上『背』這件事，對打球的來說不難，從小我們就習慣暗號、戰術都要記熟，出錯教練就一巴掌過來，簡單啦。」他笑著說。

不過，就算路段記再熟，嘴巴再會行銷，沒有客戶一切也是白搭，只能領1萬5千元的底薪，「我大概撐了快3個月吧，因為一場雨，出現人生中第1筆成交。」何紀賢回憶那是一個夏天午后，他在騎樓下躲雨時，發現信箱貼著「自售」廣告，他當晚就打了電話。

「屋主一開始很抗拒，聽到是房仲就要掛電話，我說給我3分鐘，不滿意你隨時可以掛。」結果，這關鍵的3分鐘一講變成1小時，他把利弊得失分析得很清楚，屋主立刻與他碰面簽約，何紀賢也很快幫房子找到買主。

第1筆成交給了何紀賢很大信心，也找到失去投手丘後的另一種成就感，覺得老天終於幫他開了另一扇門。入行至今十餘年，已是淡水當地有名的「金牌業務」，身兼二個房仲品牌代表，每天忙得不可開交，收入也遠超過一般白領階級。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)